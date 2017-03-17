Донецк, 17 марта, 2017, 15:10 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли представителей мониторинговой комиссии во время запуска Донецкой фильтровальной станции (ДФС), передает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование республики.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

Согласно сообщению, обстрел производился из стрелкового оружия во время проведения саперных работ. В районе работ находилась саперная группа МЧС ДНР и представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

Ранее украинская сторона СЦКК не допустила на территорию ДФС на время ремонтных работ представителей Международного комитета Красного Креста для оценки ущерба в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская армия регулярно обстреливает район ДФС, из-за чего неоднократно обрывались линии электропередач, обесточивая станцию. Последний инцидент произошел 14 марта, когда в результате обстрела украинской артиллерией были повреждены силовые линии, питающие ДФС.

После того, как высоковольтные линии были отремонтированы, группа ремонтников с представителями СЦКК отправились на ДФС для запуска станции.

Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Она обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Это, прежде всего, города Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, находящиеся под контролем Украины.