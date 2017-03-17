Москва, 17 марта, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Автомобили BMW станут дороже, о повышении цен сообщила 10 марта российская пресс-служба компании.

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Информация о повышении цен размещена на официальном сайте BMW, новая ценовая политика вступит в действие с 31 марта 2017 года. Сообщается, что в среднем стоимость выросла на 1,9%. Полный список изменений цен приведен на сайте компании, можно отметить изменения на самые популярные модели, например, минимальная цена на «BMW 3 Седан» составила 1,82 млн рублей, седан пятой серии можно приобрести за 2,76 млн. Цена X3 увеличена до 2,78 млн, X5 — до 3,9 млн, X6 — до 4,77 млн рублей.

В чем заключается причина повышения цен, пресс-служба не сообщает. СМИ, ссылаясь на источники в BMW, ранее писали: такое решение могло быть принято руководством компании из-за того, что в 2016 году BMW повышала цены медленнее, чем её конкуренты. Также, одной из причин называется высокая инфляция.

Ранее аналитическая компания «Автостат» сообщала, что за январь и февраль 2017 года российские представители BMW продали 4142 автомобиля. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года продажи упали на 11%.