Ярославль, 17 марта, 2017, 14:57 — ИА Регнум. В Ярославле в ТРЦ «Аура» открылась выставка «Рыцари современности», посвященную Году гражданской обороны МЧС России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

76.mchs.gov.ru Картина

Несколько дней художники работали бок о бок со спасателями, наблюдая за их повседневной работой: тренировками личного состава, поддержанием техники и обмундирования в боевой готовности. Обобщив весь собранный материал, художники закончили работу в мастерских. Написаны картины в разных техниках — масло, акварель, темпера и уголь ‑ и относятся к разным жанрам: от пейзажей до портретов и жанровых зарисовок.

«У нас это впервые такой опыт сотрудничества с художниками. Один день выставку можно будет посмотреть в торговом центре. Экспозиция вызвала очень большой интерес у ярославцев и нам предложили выставлять ее и дальше, но у нас просто нет столько людей, чтобы присматривать за ней, поэтому выставка продолжит свою работу в Музее пожарной охраны и продлиться до 1 июня «, — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Главного управление МЧС России по Ярославской области Вера Павлова.

В проекте приняли участие художники из Ярославля, Москвы, Иваново, Приволжска, Палеха: Заслуженный художник РФ Андрей Жевакин, Валерий Берегов, Сергей Здухов, Светлана Кузьмичева, Полина Кукулиева, Дмитрий Мариничев, Владимир Маяковский, Сергей Теплов.