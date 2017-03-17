Рыбинск, Ярославская область, 17 марта, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Предприятие из Рыбинска Ярославской области ООО «Севермаш» вошло в число компаний, которые получат льготный заем от Фонда развития промышленности РФ в размере 155 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

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ООО «Севермаш» является одним из ведущих производителей трубопроводной арматуры в России. Среди его контрагентов — предприятия концерна «Росатом», ОАО «Электроцентромонтаж» и его филиалы, ООО «Корпорация «АК «Электросевкавмонтаж», ОАО «Гидроэлектромонтаж» и др.

Экспертный совет Фонда одобрил займы на общую сумму почти в 300 миллионов рублей. Из них 155 миллионов может быть предоставлено компании «Севермаш». Предприятие планирует запустить производство износостойкой трубопроводной арматуры для нефтегазовой, химической, пищевой и фармацевтической отраслей.

Общая стоимость проекта составляет 310 миллионов рублей. Заем одобрен по программе развития под 5 процентов годовых. Ожидается, что суммарный объем выручки, обеспеченной за счет реализации проекта, к 2021 году составит почти 349 миллионов рублей, а объем налоговых платежей в бюджеты разного уровня — порядка 93,8 миллиона.

«Это хороший пример инициативного подхода к развитию производства и взаимодействия с федеральными институтами развития. Инвестиционный блок Правительства области системно выстраивает сотрудничество с федеральными органами власти и институтами развития, чтобы представлять на этом уровне в том числе интересы ярославских предприятий», — сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Ранее Фонд развития промышленности РФ предоставлял льготные займы еще трем ярославским предприятиям: ЗАО «Р-Фарм», ОАО «ЯЗДА», ЗАО «НПО «Регулятор».