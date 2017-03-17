Донецк, 17 марта, 2017, 14:37 — ИА Регнум. 100% рабочих украинских предприятий перешли на работу в ДНР, заявил глава республики Александр Захарченко, передает ИА «Новороссия».

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие (фрагмент). 1926

В предприятиях, находящихся на территории республики, на которых было введено внешнее управление, рабочие сами написали заявления, отметил Захарченко.

«Все попытки украинской стороны сопротивляться этому оказались безрезультатными», — сказал глава республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца января украинские радикалы заблокировали пути сообщения между Донбассом и Украиной. Радикалы требуют полного запрета на торговлю между республиками и Украиной.

В ответ на блокаду ДНР и ЛНР заявили о введении внешнего управления на предприятиях, находящихся на территории республик, но отчисляющие налоги на Украину. Решение вступило в силу с полуночи 1 марта, когда истёк срок ультиматума, выдвинутого властями ДНР и ЛНР украинской стороне.

МИД России заявил, что действия ДНР и ЛНР не нарушают Минские договоренности, тогда как блокада Донбасса со стороны Украины противоречит соглашениям.

В свою очередь, Киев ответил, что не будет вести никаких торговых отношений с предприятиями, перешедшими под внешнее управление республик. Позже украинское правительство приняло закон о запрете любых грузоперевозок между Донбассом и Украиной. В ответ на это Евросоюз заявил, что ждет объяснений от Украины.