Санкт-Петербург, 25 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 12 марта Временное правительство постановило отменить смертную казнь и заменить ее срочной или бессрочной каторгой. Это относилось, в том числе, к уже вынесенным приговорам, но еще не приведенным в исполнение.

Владимиров И.А. Реквизиция в петрограде. 1922

12 марта при министерстве юстиции была создана комиссия для разработки закона об отмене национальных и религиозных ограничений в отношении места жительства, права собственности, занятия ремеслами, государственной службой или получения образования.

12 марта Временное правительство постановило передать в казну так называемые кабинетские земли, принадлежавшие семье Николая II, — земли, леса, реки и озера. Недра земли также признавались собственностью государства:

«Принадлежавшие кабинету рудники, заводы, прииски и ломки цветных камней передать в заведование министра торговли и промышленности по Горному Департаменту, а денежные капиталы в государственное казначейство».

Этим жестом — передачей в казну собственности царской семьи — Временное правительство надеялось несколько ослабить борьбу крестьян за земли помещиков и утихомирить крестьянские волнения и погромы поместий.

12 марта Главный комитет Всероссийского крестьянского союза (верхушечная организация, поддержанная Временным правительством) обратился с призывом ко всему крестьянству поддержать Временное правительство и его местные организации, не допускать «самоуправства и посягательства на чужую собственность и свободу». Подчеркивалось, что «для успешного окончания войны и низвержения немецкого тирана, кроме пушек, ружей, удушливых газов и всякого военного снаряжения, требуется хлеб», а потому крестьяне должны помочь солдатам и рабочим и вообще с продовольствием, а с решением вопроса о земле дожидаться Учредительного собрания. В Правительстве надеялись, что Крестьянский союз сможет воздействовать на крестьян и ослабить их попытки вынудить Временное правительство начать решать земельный вопрос.

Неизвестный художник. Открытка серии «Типы горожан 1917 года». Эх, мать, ты наша — мужичья доля

Вопрос о земле (как и вопрос о 8-часовом рабочем дне) был основным, он поднимался и обсуждался в Советах по всей стране. Вот как происходило обсуждение в Совете рабочих и солдатских депутатов г. Екатеринослава (впоследствии — Днепропетровск), по воспоминаниям С.И.Гопнер:

«Первый бой наша фракция дала накануне праздника революции, 12 марта. В агитационной секции совета возник спор о лозунгах на знаменах в этот день. Мы предлагали, кроме лозунга «Демократическая Республика», еще лозунги: «8-ми часовой рабочий день» и «Конфискация всех земель в пользу крестьян». Меньшевики пришли в священный ужас и перенесли вопрос на пленум. На пленуме они уверяли, что этими лозунгами «мы оттолкнем всех». Тщетно мы им возражали, что лозунгом «Земля — крестьянам» мы можем привлечь армию, а за лозунгом 8-ми часового рабочего дня пойдут все рабочие, и что именно рабочих и крестьян нам только и нужно привлечь. На пленуме против меня одной выступила вся тяжелая артиллерия — целых шесть видных меньшевиков. Мы победили на половину. Представитель армии заявил, что лозунг «Земля» необходимо выставить, иначе армия за нами не пойдет.

Большинство голосовало за «Землю», но против «8-ми часового рабочего дня». А через несколько дней пришло по телеграфу известие, что Питерский Совет отвоевал 8-ми часовой рабочий день»

Но главным все же оставался вопрос о войне.

12 марта военный министр Гучков и начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Алексеев обратились с воззванием к армии и народу о необходимости сплотиться вокруг начальников и Временного правительства, чтобы дать отпор наступающим немцам. Его поддержал Московский Военно-Промышленный Комитет, выпустивший обращение к офицерам и солдатам.

В этот же день Петербургский Совет выдвинул протест против нового текста присяги, принятого Временным Правительством. Указывалось, что проект присяги издан без предварительного ознакомления с ним представителей солдат и содержит поэтому ряд недочетов. В предложенной форме присяги ничего не говорится о защите революции и свободы, о защите интересов революционного народа, которые должны быть на первом плане у Временного Правительства. Кроме того, в ней имеется указание вероисповедного характера, которое вовсе недопустимо. Приняли следующую резолюцию:

«Считая опубликованный Временным Правительством текст присяги для себя неприемлемым, собрание Совета Солд. Деп. поручает исполнительной комиссии войти в переговоры с Временным Правительством о выработке формы присяги. До выработки новой формы присяги к опубликованной присяге не приводить, а где это произошло, считать присягу недействительной»

Председателем Совета отдельно подчеркивалось, что отклонение текста присяги еще не означает призыва к неповиновению Временному Правительству. Напротив оно показывает необходимость согласованного действия для упрочения нового строя.

12 марта состоялось собрание рабочих Невского судостроительного и механического завода, на котором присутствовали около 3,5 тысяч человек. Докладчиком выступал активист большевиков, с ним спорили представители эсеров и меньшевиков. По итогам принята резолюция, требующая от Совета рабочих и солдатских депутатов восстановить пролетарский Интернационал, чтобы положить конец войне.

Аналогичное мероприятия прошло и на Ижорском заводе, недалеко от Петрограда.

Рабочие Ижорского завода за бронированием машин. 1915 год

12 марта В.И.Ленин пишет «Письмо 4» из «Писем из далека» под названием «Как добиться мира»:

«Царское правительство начало и вело данную, настоящую, войну как империалистскую, грабительскую, разбойничью войну, чтобы грабить и душить слабые народы. Правительство Гучковых и Милюковых есть помещичье и капиталистическое правительство, которое вынуждено продолжать и хочет продолжать именно такую самую войну. Обращаться к этому правительству с предложением заключить демократический мир — все равно, что обращаться к содержателям публичных домов с проповедью добродетели. <…>

Дело сводится к тому, что капитал вырос до громадных размеров. Союзы небольшого числа крупнейших капиталистов (картели, синдикаты, тресты) ворочают миллиардами и делят меж собой весь мир. Земля вся поделена. Война вызвана столкновением двух могущественнейших групп миллиардеров, англо-французской и немецкой, за передел мира.

Англо-французская группа капиталистов хочет в первую голову ограбить Германию, отняв ее колонии (почти все уже отняты), а затем Турцию.

Германская группа капиталистов хочет отнять Турцию себе и вознаградить себя за потерю колоний захватом соседних мелких государств (Бельгии, Сербии, Румынии).

Вот — настоящая правда, прикрытая всяческой буржуазной ложью насчет «освободительной», «национальной» войны, «войны за право и справедливость» и тому подобными побрякушками, которыми капиталисты всегда одурачивают простой народ.

Россия ведет войну не на свои деньги. Русский капитал есть участник англофранцузского. Россия ведет войну, чтобы ограбить Армению, Турцию, Галицию. <…>

Разговоры о мире, обращенные к буржуазным правительствам, оказываются на деле обманом народа.

Группы капиталистов, залившие землю кровью из-за дележа земель, рынков, концессий, не могут заключить «почетного» мира. Они могут заключить только позорный мир, мир о дележе награбленной добычи, о дележе Турции и колоний. <…>

Как же быть?

Чтобы добиться мира (и тем более, чтобы добиться действительно демократического, действительно почетного мира), надо, чтобы власть в государстве принадлежала не помещикам и капиталистам, а рабочим и беднейшим крестьянам. Помещики и капиталисты — ничтожное меньшинство населения; капиталисты, как всем известно, наживают бешеные деньги на войне.

Рабочие и беднейшие крестьяне — огромное большинство населения. Они не наживаются на войне, а разоряются и голодают. Они не связаны ни капиталом ни договорами между разбойничьими группами капиталистов; они могут и искренне хотят прекратить войну.

Если бы государственная власть в России принадлежала Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, эти Советы и выбранный ими Всероссийский Совет могли бы и, наверное, согласились бы осуществить программу мира… <…>

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Эта программа мира была бы, наверное, такова:

Всероссийский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (или заменяющий его временно Петербургский Совет) заявил бы тотчас, что никакими договорами ни царской монархии ни буржуазных правительств он не связан.

Он опубликовал бы тотчас все эти договоры, чтобы предать публичному опозорению разбойничьи цели царской монархии и всех без исключения буржуазных правительств.

Он немедленно и открыто предложил бы всем воюющим державам тотчас заключить перемирие.

Он немедленно опубликовал бы во всенародное сведение наши, рабочие и крестьянские, условия мира: освобождение всех колоний;

освобождение всех зависимых, угнетенных и неполноправных народов.

Он заявил бы, что не ждет добра от буржуазных правительств, а предлагает рабочим всех стран свергнуть их и передать всю власть в государстве Советам рабочих депутатов. <…>

Вот за эти условия мира Совет рабочих депутатов, по моему мнению, согласился бы вести войну против любого буржуазного правительства и против всех буржуазных правительств мира, потому что это была бы действительно справедливая война, потому что все рабочие и трудящиеся всех стран помогли бы ее успеху. <…>

Судите сами, удержится ли война, удержится ли господство капиталистов на земле, если русский народ, которому помогли и помогают живые воспоминания великой революции «пятого года», завоюет полную свободу и передаст всю государственную власть в руки Советов рабочих и крестьянских депутатов?»

«Воздух свободы» привел к обострению националистических настроений и к активизации национальных движений в России.

12 марта к Таврическому дворцу явились с манифестацией проживающие в Петербурге украинцы. Ораторы выступали с речами, в которых настаивали на необходимости как можно энергичнее продолжать войну с Германией.

Зинаида Гиппиус писала в дневнике:

«Тут, кстати, под окнами у нас стотысячная процессия с лимонно-голубыми знаменами: украинцы. И весьма выразительные надписи: «Федеративная республика» и «Самостийность».

В тот же день, 12 марта, в Риге начался земский съезд латышской части Лифляндии, который вынес решение, что все населенные латышами земли Лифляндской, Витебской и Курляндской губерний должны быть объединены и названы Латвией, которая должна стать автономной провинцией России с широкими правами самоопределения.

12 марта из сибирской ссылки в Петербург возвратились большевики Сталин, Каменев и Муранов.

В Москве, согласно воззванию Исполкома Московского Совета рабочих депутатов, произошла большая демонстрация под лозунгами: «Да здравствует Учредительное Собрание, демократическая республика, 8-ми часовой рабочий день, мир и братство народов и международный социализм!».

Московские события так описываются в книге «Хроника революции 1917 года» историка и современника событий Николая Авдеева:

«С утра со всех окраин Москвы двинулись в город организованные массы рабочих с красными флагами, плакатами и знаменами. Из Дорогомилова от Калужской заставы, от Серпуховской площади, из Сокольников, от Бутырок — отовсюду текли людские потоки, направляясь к Театральной площади, как центральному пункту демонстрации. Впереди демонстрантов шли военные оркестры, исполнявшие марш и марсельезу. Демонстранты, согласно инструкции Исполкома Совета, все время были в движении. Стройными рядами с музыкой и пением прошли они по Москве и вернулись в свои районы. В определенных местах открылись назначенные заранее митинги, с выступлением партийных ораторов. Одновременно начались и митинги неофициальные на всех центральных улицах и площадях, где волнами до позднего вечера переливался народ. На некоторых митингах (особенно в рабочих районах) главной темой был вопрос о войне. Некоторые ораторы говорили о том, что германский пролетариат также, как и русский, предательски вовлечен своим правительством в войну, и что между рабочими всех стран существует полное единение и братство. Указывалось на то, что мир может быть заключен только через рабочий интернационал. С.-д. большевики в своих речах подчеркивали контрреволюционный характер Временного Правительства.

Заседание Совета солдатских и рабочих депутатов

Вечером в театре «Зон» состоялось объединенное заседание Московского Совета Р. и С. Д. По вопросу об организационной связи между Советом Р. Д. и Советом Солд. Деп. были приняты все предложения, внесенные соединенным президиумом: о совместных периодических заседаниях обоих президиумов, о делегировании 2 членов президиума на заседания другого президиума. Затем была единогласно принята резолюция о необходимости в ближайшем будущем совместно организовать съезд представителей фронтовых и тыловых Советов Р. и С. Д. Последним обсуждался вопрос о созыве в России международной социалистической конференции по вопросам войны и мира. Докладчик В. П. Ногип (большевик) предлагал обратиться от имени Совета Р. и С. Д. ко всем секциям интернационала (социалистическими партиям и профсоюзам) всех стран, в том числе и воюющих, с предложением созыва конференции в России, как наиболее свободной в настоящий момент стране. Конференция эта должна объединить пролетариат враждебных стран в его борьбе за мир. Условия мира должны соответствовать интересам пролетариата, а не аппетитам буржуазии. Эта конференция будет первым шагом пролетариата к заключению мира без аннексий и контрибуций. Поставленный вопрос вызвал оживленные прения, после которых — было решено обсудить этот вопрос в районных организациях и местных ячейках, а потом снова поставить его на совместное обсуждение»

В Баку состоялся праздник свободы. Выла устроена манифестация, в которой участвовало несколько десятков тысяч гражданского и военного населения.

Справка ИА REGNUM :

Серафима Гопнер — революционерка, большевичка, член РСДРП с 1903 года. В 1917 году — член большевистской фракции Екатеринославского Совета рабочих и солдатских депутатов, редактор газеты «Звезда».

Иосиф Сталин — революционер, большевик. С 1913 и до февральской революции находился в ссылках. Один из руководителей ЦК РСДРП (б) до приезда Ленина, член редколлегии партийной газеты «Правда».

Лев Каменев — революционер, большевик. В ссылке с 1914 года, до нее — возглавлял газету «Правда». Выступал против лозунга «долой войну» и считал правильной политику давления на Временное Правительство с тем, чтобы оно шло на компромиссные решения.

Матвей Муранов — революционер, большевик, депутат Госдумы. Арестован в 1914 году вместе с группой других депутатов-социалистов. Включен в Русское Бюро ЦК РСДРП (б), стал издателем газеты «Правда». До приезда Ленина, совместно с Каменевым и Сталиным, был, де-факто, лидером петроградских большевиков.