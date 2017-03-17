Москва, 17 марта, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Решение Москвы о признании документов ДНР и ЛНР было правильным, сообщил журналистам 17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Флаги России и ДНР

Песков отметил, что Россия, признавая документы ДНР и ЛНР, руководствовалась гуманитарными соображениями.

«И то, как развивается, к нашему сожалению, ситуация, пока демонстрирует правоту решений, которые принимались в этом русле», — заявил он.

На вопрос, не пришло ли российское руководство к выводу, что пора отменить признание документов республик Донбасса и что это привело к отрицательным последствиям, представитель Кремля ответил отрицательно.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о временном признании паспортов и других документов жителей ЛНР и ДНР 18 февраля 2017 года. В списке документов перечислены не только паспорта, но и свидетельства о рождении, смерти, браке и многие другие.

16 марта постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что признание Россией этих документов может быть отменено. Но только при условии, что Киев полностью выполнит Минские соглашения.