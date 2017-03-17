Киев, 17 марта, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Украина, отказавшаяся напрямую закупать российский газ у «Газпрома», однако продолжающаяся получать то же голубое топливо реверсом через европейских посредников, переплатила таким образом этой зимой $186−290 млн. К такому выводу пришли эксперты Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). Об этом говорится в опубликованном докладе Фонда.

ru.torange.biz Деньги за газ

В феврале Минэкономразвития Украины огласило среднюю цену на импортируемый газ, она составила $247 за тыс. кубометров, что само по себе является рекордно высокой ценой. Эксперты ФНЭБ отмечают, что такие итоги более чем показательны.

Под политическими лозунгами украинских политиков о том, что страна освободилась от зависимости от российского газа, на самом деле стоит бизнес. Он работает тихо. Однако Украина, в условиях нынешнего социально-экономического кризиса нуждающаяся во внешней материальной помощи, в итоге закупает на кредитные средства тот же российский газ у европейских трейдеров.

В общей сложности в период с декабря по февраль Украина импортировала 4,48 млрд кубометров газа. Согласно официальным данным, цена за кубометр голубого топлива в феврале 2017 года варьировала от $229,5 до $246,9. Так, суммарные затраты на закупку энергоносителя составили около $1,05 млрд, отмечается в докладе.

Эксперты обращают внимание: «При этом по контракту с «Газпромом», который «Нафтогаз» считает несправедливым и якобы нерыночным, украинцы могли бы получать газ примерно по $180 в декабре прошлого года и по $205 в январе — феврале 2017 года (цена рассчитывается поквартально)».

Поэтому за аналогичный объем газа Украина заплатила бы около $877 млн. Экономия в этом случае составила бы $186 млн. Однако украинские политики предпочли переплатить за газ, выгоду из чего извлекли европейские трейдеры, а страдает от этого украинская промышленность. Причем высокие цены на газ для Украины не были неожиданностью. Ожидали этого и сами украинские чиновники, однако ничего не предприняли, подчеркивается в докладе.

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ИА REGNUM ранее писало, что в ноябре 2015 года Киев перестал закупать энергоноситель у «Газпрома». После чего газ на Украину поступает по реверсным схемам поставок из Словакии, Венгрии и Польши, которые, в свою очередь, закупают то же российское голубое топливо. По результатам 2016 года, трейдеры поставили на Украину 11,07 млрд кубометров, что обошлось примерно в $2,2 млрд без учета стоимости бронирования мощностей на входе в страну.

В то же время Украина заплатила бы за закупаемый напрямую у «Газпрома» энергоноситель $2 млрд. Сэкономленные $240 млн можно было бы использовать для заполнения своих подземных газовых хранилищ дополнительно на 1,2 млрд кубометров. А как известно, российская сторона не раз выражала обеспокоенность из-за недостаточной заполненности украинских ПХГ. И в «Газпроме», и в Минэнерго РФ указывали на то, что Россия в любой момент может возобновить поставки газа, дабы не допустить перебоев с поставками российского газа через Украину в ЕС. Но никаких мер со стороны Киева по этому поводу предпринято не было.

Между тем на Украине продлено чрезвычайное положение в энергетике. Началось это с блокады Донбасса, которую объявили в начале 2017 года украинские радикалы. «Активисты», среди которых много так называемых ветеранов АТО, полностью перекрыли сообщение Украины и республик, требуя полного запрета на товарооборот между сторонами вооруженного конфликта. В результате Украина перестала получать уголь из Донбасса. 15 февраля было принято решение о введении в стране чрезвычайной ситуации в энергетике, с целью экономии энергоресурсов. Положение действовало месяц, однако 16 марта было продлено еще на месяц.

В то же время антрациота на Украине по-прежнему не хватает. По мнению первого заместителя главы топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности страны Александра Домбровского, введение чрезвычайного положения в энергетики может стабилизировать ситуацию. С точки зрения российских экспертов, в этом случае время играет на руку Киеву, так как с приближением лета потребности в газе и электроэнергии снижаются, однако в целом положение украинской энергетики при этом вовсе не нормализуется.