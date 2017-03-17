Вологда, 17 марта, 2017, 14:17 — ИА Регнум. По инициативе работников стоматологического кабинета в районной больнице, расположенной в Вохтоге, были вывешены объявления о необходимости приобретения пациентами шприцев, перчаток, импортных анестетиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Вологодской области, сейчас все нарушения устранены.

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«Департаменту здравоохранения стал известен факт нарушения обеспечения больницы лекарственными средствами и расходными материалами. Нарушение произошло по вине заведующей больницей в Вохтоге и врачей-стоматологов. Они не вовремя сделали заявку. На складе ЦРБ имеются все необходимые расходные материалы и лекарственные препараты отечественного производства. Работники посчитали, что, повесив объявление для пациентов, они решили проблему. Это является грубейшим нарушением. Виновные будут наказаны, — рассказал заместитель начальника департамента здравоохранения Вологодской областиСергей Бутаков. — Необходимое количество шприцев, перчаток, анестетиков на минувшей неделе поставлено со склада аптеки Грязовецкой ЦРБ в больницу в Вохтоге. Медицинскую помощь жители получают в полном объеме».

Заместитель начальника областного департамента здравоохранения отметил, что закупка лекарственных препаратов и расходных материалов осуществляется заблаговременно. Объемы и спецификацию необходимых медикаментов определяют заведующая и старшая медсестра районной больницы совместно со специалистами.

Стабильность работы районной больницы поселка Вохтога находится на особом контроле областного департамента здравоохранения.