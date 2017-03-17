Киев, 17 марта, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Корабли НАТО пришвартовались в Одессе, передает ИА «Новостной фронт» со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

Порт Одессы

В порт Одессы зашли корабли военно-морской противоминной группы НАТО (Standing NATO Mine Countermeasures Group 2, SNMCMG2), а именно: польский корабль «Контр-адмирал К. Черницький», испанские морские тральщики «Дуэро», немецкий «Ротвейль» и турецкая «Аланья».

Длительность пребывания иностранных кораблей в Одессе — до 20 апреля.

Целью флота НАТО является проведение занятий с военнослужащими Украины, посещение украинскими матросами кораблей НАТО, спортивные состязания между украинскими и иностранными матросами.

Также в Одессе пройдет встреча командования группы SNMCMG2, командиров ВМС Украины, руководства одесской обладминистрации и одесского горсовета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны Украины заявляло о начале закупок подержанных кораблей у стран Запада, списанных по сроку службы. Первыми претендентами стали корабли береговой охраны США.

По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, закупка старых боевых кораблей стран НАТО может решить вопрос комплектования ВМС Украины, в особенности приобретение минно-трального комплекса.

Напомним, украинские Вооруженные силы уже два года приобретают старую военную технику стран НАТО, так как собственных производственных мощностей на Украине не хватает.