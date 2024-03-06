Киев, 17 марта, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Россия, «истощенная» санкциями США и ЕС, будет «вынуждена отказаться от Крыма», заявила в эфире украинского «Обозреватель.LIVE» журналист и публицист Лариса Волошина.

Studopedia.ru Полуостров Крым

По ее мнению, в отличие от советской, «российская экономика не самодостаточна». Следовательно, Москва будет вынуждена «рано или поздно … менять Крым на еду».

В качестве аналогии Волошина напомнила ситуацию конца 80-х годов, когда Советский Союз «обменял на еду Восточную Германию».

Президент РФ Владимир Путин «просчитался», когда думал, что мировое сообщество примет «покушение Кремля» на «суверенитет и территориальную целостность Украины», пояснила журналистка.

«Есть такая русская пословица: «Давеча не то, что теперича». Мир не признает оккупацию», — сказала Волошина, добавив, что экономика России деградирует — страна не в состоянии «себя обеспечить ничем».

«В России исчезают города… Они не справятся в изоляции, не справятся без мира. Поэтому РФ будет деградировать, денег будет всё меньше», — считает украинская журналистка.

Ранее ВЦИОМ провел опрос общественного мнения, согласно которому у жителей России отмечается снижение уровня беспокойства относительно западных санкций. Если два года назад 52% граждан считали, что санкции усугубили ситуацию в стране, то в марте 2017 г. эта доля составила 27%.

В то же время о положительных последствиях стали говорить существенно чаще: за тот же период с 17% до 35%. В настоящее время треть опрошенных (32%) полагает, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества.

Положительная тенденция отмечается и по оценкам воздействия санкций на каждого лично: определенные последствия для себя и близких сегодня отмечают 17% граждан (с 45% в 2015 г.). Более трех четвертей опрошенных (79%) последствий не ощущают (однако, это значение ниже уровня августа 2014 г. — 92%).

Три четверти респондентов (76% в 2017 г. — с 57% в 2015 г.) разделяют ту точку зрения, что России не нужно бороться за отмену санкций, поскольку они обоюдно вредят и нашей стране, и тем государствам, которые их ввели.