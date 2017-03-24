Санкт-Петербург, 24 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Временное правительство пошло в решительное наступление против Советов, борясь за полноту собственной власти и возможность вести «войну до победного конца». Организована широчайшая, как сказали бы сейчас, пиар-кампания за победу Временного правительства над Советами, в ходе которой «вся Россия» и «все зарубежные страны» поддерживали именно Временное правительство и признавали его как единственную власть.

Временное правительство

11 марта Временное правительство официально признали Франция, Великобритания и Италия. На торжественном приеме послы этих стран выразили свою убежденность в готовности новой российской власти вести войну до победного конца и оставаться «верной обязательствам, принятым на себя ее предшественником».

Милюков в ответной речи заявил, что правительство уже приняло твердое решение неуклонно соблюдать договоры и вытекающие из них соглашения:

«Временное правительство, одушевленное теми же намерениями и проникнутое тем же пониманием задач войны, как и союзные с нами народы, ныне приносит для осуществления этих задач новые силы. Великие идеи освобождения народностей и создание прочных международных отношений, — идей, осуществление которых невозможно без решительной победы, — ныне получают новую и твердую опору в идеалах русской демократии.

Два главных препятствия стояли на пути осуществления этих идеалов. Одно заключается в тех стремлениях противников достигнуть мирового преобладания за счет других народов, которые явились главной причиной мирового конфликта. Мы все сознаем громадную опасность этих стремлений, и мы твердо решились вместе с вами употребить все силы и принести все жертвы для окончательного устранения их и для создания условий прочного мира путем решительной победы.

Павел Милюков

Но было и другое препятствие: это наш старый порядок, ныне разрушенный. Государственная Дума и вся страна убедились, что при этом порядке, лишившем нас всякой возможности организовать страну для решительного национального усиления, победа нами достигнута быть не может. Это убеждение сделалось даже первым источником совершенного народом переворота.

Мы рады встретить с вашей стороны правильную оценку нашей новой силы, удвоенной переворотом. Мы уверены, что удвоенная сила удвоит и нашу общую веру в близкую и решительную победу нашего общего дела».

Временное правительство опубликовало написанное ещё 4 марта обращение к гражданам, в котором говорится, что оно принимает все денежные обязательства прежнего правительства, и что все платежи, пошлины и налоги должны вноситься по-прежнему.

Состоялось чрезвычайное заседание объединенного дворянства, созванное Самариным, на котором была принята резолюция с призывом к сплочению вокруг Временного правительства как единой в России законной власти, поставившей себе целью защиту государственности и порядка и доведение войны до победного конца.

На заседании Государственной Думы Родзянко отчитался о том, что на фронте «полный порядок», а на местах, по сообщению делегатов, «везде спокойно».

Прошёл пленум Центрального Комитета партии кадетов, на котором было решено созвать 25 марта общепартийный съезд (с участием членом Госдумы) и предложить ему внести в программу пункт о «демократической республике». До сих пор партия, во главе которой состоял министр иностранных дел Временного правительства Милюков, старалась спасти в России монархию, сделав ее парламентской и конституционной.

Зинаида Гиппиус пишет по этому поводу:

«Мне данная позиция кадетов не нравится; чисто внешнее, неискреннее, приспособление к революции, в виде объявления себя партией «народной свободы», республиканцами, а не конституционалистами. Ничего при этом не понимают, о войне говорят абсолютно старым голосом, как будто ничего не случилось».

Георгий Плеханов. 1917 год

Группа Плеханова «Единство» провела собрание, на котором выбрала временный комитет и приняла резолюции об отношении к Временному правительству и к войне.

Из их текста следует, что пролетариат должен оказывать решительную поддержку Временному правительству, поскольку оно «в достаточной мере удовлетворяет требованиям демократии и обеспечивает свободу для развития классового рабочего движения». Демократический контроль достигается участием в правительстве рабочей демократии.

В резолюции о войне говорится:

«Мировая война вызвана хищническими стремлениями австро-германского капитализма и юнкерства… Пролетариат Бельгии, Франции, Англии, Италии и России, защищая свои страны от нападения, защищает интересы пролетарского движения всех стран, т. е. выполняет лучшие заветы Интернационала… После русской революции еще более, чем когда-либо, задачей войны… является борьба против последнего оплота монархической реакции».

Общество фабрикантов и заводчиков Петрограда послало министру торговли и промышленности Коновалову телеграмму, в которой требуется повысить расценки на оборонную и иную продукцию, продаваемую по твердым ценам, в связи с введением 8-часового рабочего дня. Аналогичное требование, но в области хлеботорговли, было выдвинуто на заседании членов Калашниковской хлебной биржи.

В то же время газеты сообщают о стачках и трениях на заводах и фабриках из-за неуплаты денег за революционные дни и из-за обещаний 8-часового рабочего дня. Так, рабочие петербургских городских трамваев ввели 8-часовой рабочий день явочным порядком.

Владимир Ленин пишет третье «Письмо из далека», в котором демонстрирует яснейшее понимание как общей политической ситуации в России, так и будущего развития этой ситуации:

«На совещании 2 (15) марта ближайший единомышленник Чхеидзе, Скобелев, как передают газеты, сказал следующее: «Россия накануне второй, настоящей (wirklich, буквально: действительной) революции».

Вот это — правда, из которой забыли сделать практические выводы Скобелев и Чхеидзе. <…> Я подчеркиваю лишь подтверждение «сторонним свидетелем», т. е. не принадлежащим к нашей партии Скобелевым, того фактического вывода, к которому я пришел в первом письме, именно: февральско-мартовская революция была лишь первым этапом революции. Россия переживает своеобразный исторический момент перехода к следующему этапу революции, или, по выражению Скобелева, ко «второй революции».

Невский пр. у Михайловской улицы

Если мы хотим быть марксистами и учиться из опыта революций всего мира, мы должны постараться понять, в чем именно своеобразие этого переходного момента и какая тактика вытекает из его объективных особенностей. <…>

При известных обстоятельствах, в наилучшем для него случае, новое правительство может несколько оттянуть крах, опираясь на все организаторские способности всей русской буржуазии и буржуазной интеллигенции. Но даже в этом случае оно не в силах избежать краха, ибо нельзя вырваться из когтей ужасного, всемирным капитализмом порожденного чудовища империалистской войны и голода, не покидая почвы буржуазных отношений, не переходя к революционным мерам, не апеллируя к величайшему историческому героизму и русского, и всемирного пролетариата.

Отсюда вывод: мы не сможем одним ударом свергнуть новое правительство или, если мы сможем сделать это (в революционные времена пределы возможного тысячекратно расширяются), то мы не сможем удержать власти, не противопоставляя великолепной организации всей русской буржуазии и всей буржуазной интеллигенции столь же великолепной организации пролетариата, руководящего всей необъятной массой городской и деревенской бедноты, полупролетариата и мелких хозяйчиков. <…>

Товарищи рабочие! Вы проявили чудеса пролетарского героизма вчера, свергая царскую монархию. Вам неизбежно придется в более или менее близком будущем… снова проявить чудеса такого же героизма для свержения власти помещиков и капиталистов, ведущих империалистскую войну. Вы не сможете прочно победить в этой следующей, «настоящей» революции, если вы не проявите чудес пролетарской организованности!

Лозунг момента — организация. <…>

Рабочие своим классовым инстинктом поняли, что в революционное время им нужна совсем иная, не только обычная организация, они правильно встали на путь, указанный опытом нашей революции 1905 года и Парижской Коммуны 1871 года, они создали Совет рабочих депутатов, они стали развивать, расширять, укреплять его привлечением солдатских депутатов и, несомненно, депутатов от сельских наемных рабочих, а затем (в той или иной форме) от всей крестьянской бедноты.

Создание подобных организаций во всех без исключения местностях России, для всех без исключения профессий и слоев пролетарского и полупролетарского населения, т. е. всех трудящихся и эксплуатируемых, если употребить менее экономически точное, но более популярное выражение, — такова задача первейшей, неотложнейшей важности. <…>

Нам нужна революционная власть, нам нужно (на известный переходный период) государство. Этим мы отличаемся от анархистов. <…>

Нам нужно государство. Но нам нужно не такое государство, каким создала его буржуазия повсюду, начиная от конституционных монархий и кончая самыми демократическими республиками. <…>

Нам нужно государство, но не такое, какое нужно буржуазии, с отделенными от народа и противопоставляемыми народу органами власти в виде полиции, армии, бюрократии (чиновничества). Все буржуазные революции только усовершенствовали эту государственную машину, только передавали ее из рук одной партии в руки другой партии.

Митинг. Невский пр. Фото Бр. Булла

Пролетариат же, если он хочет отстоять завоевания данной революции и пойти дальше, завоевать мир, хлеб и свободу, должен «разбить», выражаясь словами Маркса, эту «готовую» государственную машину и заменить ее новой, сливая полицию, армию и бюрократию с поголовно вооруженным народом. <…>

Найдется ли в массе русских рабочих столько сознательности, выдержки, героизма, чтобы проявить «чудеса пролетарской организации» после того, как они проявили в прямой революционной борьбе чудеса смелости, инициативы, самопожертвования? Этого мы не знаем… <…>

Важно понять, что в революционные времена объективная ситуация меняется так же быстро и круто, как быстро вообще течет жизнь. А мы должны суметь приспособлять свою тактику и свои ближайшие задачи к особенностям каждой данной ситуации».

Исполком Московского Совета рабочих депутатов выпустил воззвание ко всем рабочим Москвы с призывом на демонстрацию 12 марта для поддержки относительно созыва Учредительного Собрания, установления демократической республики и заключения мира.

Справка ИА REGNUM:

«Единство» — организация социал-демократов, основанная Плехановым в 1914 году, после раскола с Лениным. Окончательно оформилась только после Февральской революции.

Георгий Плеханов — крупнейший (до Ленина) русский теоретик марксизма, один из ключевых деятелей международного социалистического движения, основатель первой российской марксистской организации — «Освобождение труда», а также РСДРП. До конца марта пребывал в эмиграции в Швейцарии.