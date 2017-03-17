Брюссель, 17 марта, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Власти Евросоюза потребовали от компаний Facebook, Google и Twitter в течение месяца изменить условия пользования социальными сетями, нарушающие права потребителей, и пригрозили штрафом в случае неповиновения. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство Reuters.

keiyac Социальная сеть twitter

По его данным, в декабре прошлого года компаниям были направлены письма, в которых говорилось, что некоторые из их условий пользования нарушают закон ЕС о защите прав потребителей. Кроме того, в посланиях отмечалось, что социальные сети должны прилагать больше усилий в борьбе с мошенничеством и махинациями на их сайтах.

В ответ члены руководства компаний предложили пути решения проблемы и обсудили их в четверг с европейскими властями.

По итогам переговоров было решено, что Facebook, Google и Twitter должны окончательно сформулировать шаги по изменению условий пользования соцсетями в течение месяца.