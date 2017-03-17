Ростов-на-Дону, 17 марта, 2017, 13:35 — ИА Регнум.



Donland.ru Митинг, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, в 2016 году

Жители Ростова-на-Дону и области отметят трёхлетие Крымской весны. Митинги и концерты пройдут во многих муниципалитетах донского региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Так, в областном центре 18 марта горожане поддержат решение крымчан и отпразднуют возвращение полуострова на историческую родину. Соберутся ростовчане на площади Ленина. Здесь в 15:00 общественные организации запланировали массовый пикет.

В этот день мероприятия, посвященные воссоединению Крыма и России, состоятся и в Таганроге. Как сообщили в администрации приморского города, праздничный концерт пройдет в парке имени Максима Горького. На сцене блеснут мастерством творческие коллективы, общественные объединения, студенты.

Кроме того, в библиотеках, школах и вузах организованы тематические выставки, литературные вечера, беседы и лекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о вхождении в состав России двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь.Это произошло благодаря референдуму, по результатам которого более 90% жителей полуострова выразили свое желание воссоединиться с Россией. В том же году между Госсоветом республики и донским парламентом было подписано соглашение о сотрудничестве. Затем договор был заключен с Красногвардейским районом Крыма.

Ранее по теме: Второй День народного единства: 10 тыс. жителей Дона поддержали крымчан

Ростовчане предлагают наладить сообщение с Крымом через Таганрог

Напомним,летом 2016 года глава российского государства Владимир Путин подписал указ об объединении Крымского и Южного федеральных округов. Полномочным представителем главы Российского государства в новом Южном федеральном округе назначен Владимир Устинов. Политологи тогда посчитали, что решение об объединении означает окончательное завершение интеграции республики в Россию.

Читайте также: «Крым должен стать самодостаточным регионом»