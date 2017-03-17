Калуга, 17 марта, 2017, 13:42 — ИА Регнум. На заседании комитетов городской думы Калуги по территориальному развитию города, городскому хозяйству и по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Виктора Борсука обсудили вопрос начисления платы за электроэнергию и холодное водоснабжение на общедомовые нужды, сообщает 17 марта корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На заседании

В соответствии с разъяснениями Минстроя России, в январе 2017 года управляющими компаниями была уточнена площадь помещений, относящаяся к общему имуществу в многоквартирном доме и используемая для расчёта платы за электроэнергию на ОДН. В общее имущество включены площади подвалов, технических этажей и чердаков. Площадь помещений, используемая для расчёта платы увеличилась, что повлекло рост платы за ОДН. В итоге управляющим компаниям было рекомендовано вернуться к прежней системе расчёта.

Депутат Карп Диденко отметил, что к нему и его коллегам поступило немало обращений от калужан с жалобами на рост платежей. В связи с чем председатель комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктор Борсук предложил создать рабочую группу и выработать рекомендации для жителей, которые позволят им снизить платежи.

Депутат Сергей Чаплин призвал управляющие компании и управление ЖКХ активнее работать с жителями в части установки общедомовых приборов учёта, борьбы с воровством электроэнергии и несанкционированными подключениями. «Это длительная и трудная работа, но вести её необходимо, в противном случае решить проблему роста платежей за коммунальные ресурсы, потреблённые на общедомовые нужды, не удастся, — уверен Чаплин.

На заседании депутаты подержали мировое соглашение между городской управой и застройщиком ООО «Караван». Так, в счёт погашения задолженности по арендной плате и пени, застройщик передаст в муниципальную собственность 4207/10 000 доли от нежилого помещения общей площадью 297,4 кв. м в доме №11 по улице Спартака.

Депутаты также одобрили предложения по изменению схемы размещения нестационарных торговых объектов. В документ включаются торговые автоматы по продаже воды, кофе, напитков и снэков, расположенные на территории МУП «Управление Калужского троллейбуса» и МАУ «Спортивно-оздоровительный центр».

В связи с расторжением договоров аренды из схемы исключаются: павильон для торговли продуктами у дома №2 по улице Глаголева, павильон для торговли хлебом и бакалейными изделиями у дома №9 по улице Карачевской, павильон для торговли хлебом и кондитерскими изделиями у дома №6 по улице Социалистической, продуктовые киоски на улицах Московская, Ромодановские дворики и Огарева. Одновременно из схемы исключены 25 нестационарных торговых объектов в Губернском парке.

Участники заседания рассмотрели отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества в 2016 году. От продажи 12 муниципальных объектов недвижимости и акций ОАО «Теремок» планировалось получить 20 миллионов рублей. Фактически в бюджет города поступило 27 миллионов. Также в муниципальный бюджет поступило 500 тысяч рублей дивидендов по акциям ОАО «Калугалифтремстрой».

В рамках заседания депутаты ознакомились с информацией о состоянии аварийности и детского травматизма на территории Калуги. За 2016 год на дорогах областного центра зарегистрировано 575 дорожно-транспортных происшествий, в которых 24 человека, включая одного ребенка, погибли, а 686 человек, включая 63 ребенка, получили ранения.

Большинство дорожных происшествий произошло по причине несоблюдения очерёдности проезда, нарушения правил проезда пешеходного перехода, неправильного выбора дистанции.

Основные виды ДТП со смертельным исходом — это столкновения и наезды на пешеходов. 35 ДТП произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Председатель комитета Виктор Борсук отметил существенное снижение количества ДТП по сравнению с 2016 годом. По словам начальника отдела ГИБДД Алексея Москаленко, добиться этого удалось за счёт внедрения системы автоматизированной фиксации нарушений, работы по обустройству пешеходных переходов и дорожной инфраструктуры, модернизации светофоров и пропагандистской работы ГИБДД.