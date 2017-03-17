Московская область, 11 июля, 2013, 18:35 — ИА Регнум. 11 июля на 59 заседании депутаты Мособлдумы приняли изменения в региональный Закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области", сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре думы.

Согласно изменениям, правительство области получает полномочия по утверждению перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры региона. Границы территорий таких поселений и непосредственный предмет охраны также будет определять правительство.

В перечень исторических поселений с особым значением для истории и культуры региона могут попасть населённые пункты (или части населённых пунктов), в границах которых расположены объекты культурного наследия (включённые в реестр или выявленные) и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

При этом любые планы по застройке, перепланировке этих территорий должны быть согласованы с областным органом охраны объектов культурного наследия.

Историческим поселением областного значения являются включенные в перечень исторических поселений областного значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

Проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, подготовленные применительно к территориям исторических поселений областного значения, документация по планировке территории, архитектурно-строительная проектная документация, разрабатываемая для исторических поселений областного значения, и градостроительные регламенты, устанавливаемые в пределах территорий зон охраны объектов культурного наследия, включаемые в правила землепользования и застройки муниципальных образований, подлежат согласованию с областным органом охраны объектов культурного наследия.