Санкт-Петербург, 17 марта, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Две новые подводные лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России, которые заложат в 2017 году на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, будут называться «Можайск» и «Петропавловск-Камчатский». Об этом заявил 17 марта заместитель начальника Главного штаба ВМФ — начальник оперативного управления ВМФ контр-адмирал Михаил Неупокоев в ходе торжественного митинга в Петербурге, посвященного 111 годовщине со дня создания Подводных сил ВМФ России.

Admship.ru Подлодка проекта 636.3

Митинг прошел у памятного знака «Подводный удар» в центре северной столицы.

Ранее на «Адмиралтейских верфях» были построены шесть дизельных субмарин проекта 636.3 для Черноморского флота России. Эти подводные лодки уже выполняют задачи в составе ВМФ, напомнили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

«Наряду со строительством дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 продолжаются работы по созданию лодок следующего 5-го поколения, в котором будут реализованы лучшие характеристики существующих проектов неатомных подводных лодок и внедрены совершенно новые технологические решения», — сказал контр-адмирал Михаил Неупокоев.

В свою очередь, генеральный директор ОАО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков пообещал, что «судостроители-адмиралтейцы и впредь будут строить надежные подводные лодки и корабли для ВМФ, обладающие всеми качествами которые необходимы сегодня флоту».

Митинг в Петербурге стал первым мероприятием в широкой программе празднования 111-й годовщины создания Подводных сил ВМФ России, которая отмечается 19 марта, подчеркивают в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года Министерство обороны РФ и «Адмиралтейские верфи» подписали контракт на поставку серии из 6 дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка». Предполагается, что новые подлодки пополнят состав Тихоокеанского флота РФ к 2021 году. Первые две субмарины ВМФ России получит в 2019, затем еще по две в 2020 и 2021 годах. Ранее серию из шести «Варшавянок» получил Черноморский флот РФ.

Эти подлодки предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в «ближней» морской зоне. Подлодки проекта 636.3 отличает очень низкая шумность, что затрудняет их обнаружение противником.