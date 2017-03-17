Москва, 17 марта, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Фолк-группа Naviband отказалась участвовать в вечеринке, посвященной проводам российских участников на «Евровидение», сообщает 17 марта Life.ru

Vk.com Naviband

Мероприятие должно состояться 21 апреля в Москве, в «Вегас сити холл». Организаторы вечеринки сообщают, что в феврале они приглашали музыкантов, и те дали согласие на участие. Но потом они изменили свое решение, сославшись на занятость. Организатор мероприятия Дмитрий Мельников сообщил, что ему известно — Naviband уже ездили на Украину и собираются поехать в Голландию и другие страны Европы.

«Мы спрашивали их о причинах, и в итоге добились ответа «Так было решено», — сообщил Мельников.

На различных интернет-площадках фанаты озвучивают версию, согласно которой музыканты решили не посещать вечеринку по причине ухудшения отношений между Россией и Белоруссией. Кроме того, они не хотят, чтобы Украиной на них были наложены санкции. Сообщается также об их дружбе с певицей Джамалой из Украины, которая победила на конкурсе в прошлом году.

В свою очередь, представители группы отвергают существование политической подоплеки.

Мероприятия, посвященные проводам российских участников на конкурс, проводятся вот уже седьмой год. Бывает, вечеринка не ограничивается одним днем, в рамках программы проходит концерт, на котором приглашенные музыканты и коллективы исполняют свои песни.