Ярославль, 17 марта, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославского района опротестовала решение Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения об установлении размера платы за техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Pixabay.com Газовая плита

Прокуратора района установила, что в соответствии с требованиями законодательства техническое диагностирование внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах должно включаться в плату за содержание жилого помещения. Начисление дополнительных платежей не предусмотрено жилищным законодательством и нарушает права граждан, которые вынуждены оплачивать рассматриваемый вид услуги дважды.

Проверка проводилась по обращению двух депутатов муниципального совета.

«В январе люди заплатили по новым квитанция и мы вместе с моей коллегой Евгенией Овод написали заявление в прокуратуру. В квитанция появились несколько лишних строк для оплаты диагностики газового оборудования, плюс еще люди должны были заключить дополнительный договор с газовиками. Получается, что тройная-четверная оплата за разаные виды оборудования», — рассказала депутат Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения Наталья Бобрякова.

По результатам проверки прокуратура района опротестовала соответствующее решение Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района. Муниципальный совет на ближайшем заседании будет рассматривать протест прокуратуры.

Массовые проверки газового оборудования в регионе начались после взрыва бытового газа в феврале 2016 года в жилом доме в Ярославле, когда погибли 7 человек. Вопрос, кто будет оплачивать эти проверки, а также содержание оборудования и сетей, не раз поднимался на различных уровнях власти.