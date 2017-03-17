Париж, 17 марта, 2017, 13:17 — ИА Регнум.



ROOKIE23 Задержание

Второй подозреваемый в причастности к стрельбе в лицее французского города Грасс был задержан 17 марта, сообщает Europe1.

По данным полиции, задержанным оказался брат близкого друга стрелка, устроившего днем ранее стрельбу в лицее имени Алексиса де Токвиля, в результате которой ранения получили несколько человек.

Правоохранительные органы Франции по-прежнему разыскивают предполагаемого друга нападавшего. Более того, полиции страны еще предстоит установить, откуда подросток смог взять огнестрельное оружие.

Напомним, 16 марта вооруженный огнестрельным оружием ученик лицея имени Алексиса де Токвиля открыл огонь по учащимся учебного заведения, в результате чего ранения получили четыре человека.

При себе нападавший имел охотничью винтовку, два пистолета и гранаты. Несмотря на это, он был задержан в течение пяти минут после начала нападения.

Одним из мотивов, побудивших его совершить подобное преступление, считают непростые отношения с одноклассниками.