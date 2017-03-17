Москва, 17 марта, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Введение ограничений на беспошлинные поставки из России зерна не подтвердили в Анкаре, сообщил журналистам 17 марта заместитель главы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев.

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Комментируя сообщения в СМИ о том, что Анкара приостановила выдачу лицензий компаниям на беспошлинный ввоз российских кукурузы, растительного масла и пшеницы, Груздев отметил, что информация не подтвердилась.

«У нас состоялись встречи с профильными ведомствами Турции: Минэкономики, Минсельхоз не подтверждают введение каких-либо ограничений», — пояснил замминистра.

Груздев напомнил, что он ездил в Турцию на переговоры, и о каких-то ограничениях речь не шла.

«Официально турецкая сторона не подтверждала какие-то решения, ограничивающие ввоз», — сказал чиновник.

По словам Груздева, информация будет проверена, к этому подключены компании, задействованные в поставках, и другие представители бизнеса.

Напомним, в СМИ сообщалось, что, по словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, Турция лишила Россию права беспошлинной поставки подсолнечного масла, пшеницы и кукурузы.

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Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что официальной информации на эту тему его организация не получала. Он пояснил, что Турции совсем невыгодно ограничивать импорт пшеницы из России.