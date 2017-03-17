Ярославль, 17 марта, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Управление культуры мэрии Ярославля рекомендовало всем домам и дворцам культуры не проводить больше на своих территориях ярмарок по продаже одежды и обуви. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала начальник управления культуры Ольга Каюрова.

City-yaroslavl.ru ДК Добрынина в Ярославле

О том, что такой запрет есть, ИА REGNUM сообщили представители бизнеса, занимающиеся организацией ярмарок. В частности, ООО «Мир кожи» планировало провести в конце марта выставку-продажу обуви в ДК Добрынина, однако администрация учреждения культуры предупредила бизнесменов, что выставка не состоится.

«У нас нет претензий непосредственно к ДК, они предупредили нас на грани, но вовремя — мы только-только хотели начать рекламную кампанию. Договор еще не был заключен, была устная договоренность. Решать, сдавать площади в аренду или нет — это их право. Будем искать другую площадку. Хотя я бы так не делал: сегодня можно проводить ярмарки, завтра — нельзя. У нас тоже есть свои планы, нам надо платить зарплаты, реализовывать продукцию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор московского ООО «Мир кожи» Дмитрий Костромитин.

В управлении культуры мэрии сообщили, что желание запретить торговлю в ДК было давно.

«Это моя личная позиция. Мы неоднократно разговаривали с учреждениями, что торговать шубами или обувью в дворцах культуры нехорошо. Это отмечали и депутаты муниципалитета, когда выезжали в ДК. Я дала рекомендацию не проводить больше таких мероприятий. Они не соответствуют профилю учреждений. Да, учреждения культуры должны зарабатывать, но коммерческая деятельность должны быть близка основному виду деятельности. Например, квест-комнаты. Сейчас все учреждения подготовили программы развития, там будет прописано, как они видят коммерческую деятельность», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.

По словам Каюровой, рекомендация отказаться от выставок-ярмарок не исходила от нового мэра Ярославля Владимир Слепцова.