Новосибирск, 17 марта, 2017, 12:54 — ИА Регнум. На предстоящих выходных в Новосибирске ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферы. Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Как сообщили ИА REGNUM в городской мэрии, предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов с 14 часов 17 марта до 14 часов 20 марта.

Jing Смог над городом

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 18 марта в Новосибирске ожидаются небольшая облачность, ночью и утром туман, без осадков, ветер северо-восточный 2−7 м/с, изморозь, на дорогах возможна гололедица. Температура ночью составит −17…−19 °C, днем −2…−4 °C.

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