Москва, 3 апреля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Беспалова генеральным директором Российского научного фонда на пять лет. Соответствующий указ опубликовали 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

miet.ru Владимир Беспалов

«Постановляю назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Как сообщало ИА Регнум, Путин поручил до 1 июля проработать поэтапное увеличение затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения. В перечне поручений отмечается, что необходимо предусмотреть выделение, начиная с 2024 года, дополнительных ассигнований из федерального бюджета на эти цели, в том числе для предоставления имущественного взноса Российскому научному фонду на организационную и финансовую поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований.

8 февраля Путин заявил, что поддержка науки в стране обязательно продолжится. Глава государства подчеркнул, что в случае, если есть желание, чтобы Россия была Россией, развивалась и имела твёрдые перспективы, необходимо поддержать и фундаментальную науку, без которой нет будущего, и прикладные исследования.

Кроме того, президент рассказал, что расходы на науку в России в ближайшие три года превысят 1,5 трлн рублей. Он поручил увеличить финансирование прикладных проектов, которые поддерживает Российский научный фонд, и подчеркнул, что по объёму государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире.