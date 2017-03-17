Севастополь, 17 марта, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Путешественник Федор Конюхов предложил установить скульптуру святому Николаю Чудотворцу у входа в Балаклавскую бухту. Об этом он заявил 16 марта в Севастополе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Автор Юлия Крымова Федор Конюхов встретился с воспитанниками Севастопольского Президентского кадетского училища

По словам Конюхова, над созданием шестиметрового монумента он работает совместно с коллегами из Академии художеств России. «Средства на монумент будут даны из Москвы», — сказал Конюхов.

По замыслу, памятник Святителю Николаю Чудотворцу, архиепископу Мир Ликийских, может быть установлен на мысе Горнского у входа в Балаклавскую бухту.

Конюхов добавил, что планирует обсудить вопрос установки скульптуры с властями Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь постоянно принимает предложения об установке памятников знаменитостям и политикам в качестве подарка городу.

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На Приморском бульваре планировали установить памятник князю Григорию Потёмкину-Таврическому. Инициатива депутатов Госдумы пока реализовалась в установке закладного камня.

Также Севастополю было предложено установить вблизи Графской пристани памятник генералу Петру Врангелю в память исхода из Крыма русской армии в 1920 году.

Добавим, что на территории Севастополя расположены 2179 объектов культурного наследия, из них 127 имеют федеральный статус. Паспортизацию и внесение в государственный реестр объектов культурного наследия РФ планируется завершить к 2020 году.