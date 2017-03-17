Москва, 17 марта, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Разрешение на сбор комиссии с клиентов за снятие наличных с карты Visa получено банками с середины февраля, пишет газета «Ведомости».

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Сведения получены от четырёх банкиров, сообщает издание. Выпустивший карту банк теперь может брать с клиентов комиссию. Затем он рассчитывается с владельцем банкомата.

«Это позволяет устанавливать единые правила игры: клиент всегда знает тариф, каким бы банкоматом он ни воспользовался», — пишет издание.

Уточняется, что сейчас комиссия, действующая между банками, устанавливается самими платёжными системами. Mastercard берёт 0,45% от суммы транзакции, «Мир» — 0,45%, Visa — 0,45% + 3 рубля.

Что касается снятия наличных в своих банкоматах, то оно обычно происходит без комиссии. Теперь правила не запрещают взимать комиссию.

Как утверждают эксперты, эквайеры смогут снимать комиссию по картам Visa, только если другие системы изменят свои правила таким же образом. По мнению знакомых с ситуацией источников, Mastercard одобряет нововведение и в ближайшие месяцы готова изменить тарифы.