Барнаул, 17 марта, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Алтайкрайстат известил об устойчивом росте, который уже второй месяц подряд демонстрирует промышленность Алтайского края. По итогам января-февраля 2017 года индекс промышленного производства составил 111,2%, — передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Алтай

Из наиболее значимых видов экономической деятельности наибольший рост (почти в 4,5 раза) показало производство транспортных средств и оборудования. Кроме того, лидерами по этому показателю являются: производство лекарственных средств (153,4%), производство машин и оборудования (139,4%), производство кокса (122,6%) и производство пищевых продуктов (108,2%).

В управлении Алтайского края по промышленности и энергетике отметили, что подобная динамика наблюдалась лишь в 2010 году, когда итоговый индекс достиг 120%.

За январь 2017 года положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций региона в действующих ценах составил 5511,6 млн рублей (386 организаций получили прибыль в размере 6238,9 млн рублей, 215 организаций имели убыток на сумму 727,3 млн рублей). Это в 2,4 раза больше, чем в январе 2016 года. Наибольший удельный вес прибыльных организаций приходится на организации финансовой и страховой деятельности, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, обрабатывающих производств (соответственно 100,0%, 85,6% и 67,6% от общего количества организаций этих видов деятельности).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года возросли и объемы строительных работ: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост составил почти 20%.