Калуга, 17 марта, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Жительница Боровского района Калужской области осуждена на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении за совершение дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала 13-летняя девочка. Об этом 17 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщила помощник прокурора Боровского района Татьяна Валяева.

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В мае 2016 в городе Балабаново-1 женщина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не уступила дорогу автопоезду, в результате чего произошло столкновение. Автопоезд выехал за пределы проезжей части и врезался в павильон автобусной остановки, в котором находилась 13-летняя девочка. Ребенок получил тяжелые повреждения.

Женщина была признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Также ее лишили права управлять транспортными средствами на срок два года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Для выплаты компенсации планируется продать автомобиль виновницы аварии. Своей вины она не признала.

Напомним, в 2016 году на территории Калужской области зарегистрировано 1822 ДТП, в результате которых 2412 человек получили ранения. По сравнению с 2015 годом, количество ДТП снизилось на 11,5%, число получивших ранения — на 10,9%, а количество происшествий с участием несовершеннолетних детей сократилось на 3,2%.

При этом в 2016 году сотрудниками госавтоинспекции было задержано 6172 водителя в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, что на 9,1% больше, чем в 2015 году.