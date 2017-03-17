Орел, 17 марта, 2017, 12:23 — ИА Регнум. В Орле коммунальные службы приступили к очистке города после зимы — на улицы вышли поливомоечные машины. 16 марта, например, они работали на площади Ленина — прямо во время дождя. Информацию в администрации города подтвердили, правда, ничего криминального в этом чиновники не видят, сообщает ИА REGNUM.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Поливальные машины

Фотографию машины МУП «Спецавтоабаза по санитарной очистке г. Орла», поливающей водой площадь, разместили жители города в социальной сети, сопроводив ироничным комментарием: «Чем лучше всего заниматься во время дождя? Конечно же, поливать водой главную площадь города».

В администрации Орла поспешили заявить, что поливомоечные машины вполне могут работать и в дождь.

«Машины не орошают поверхность, а смывают с территории грязь, остатки после зимы песко-соляной смеси. Дождь в этом не помеха, скорее подспорье — размягченную грязь легче удалить», прокомментировала начальник планово-производственной службы МУП «Спецавтоабаза» Елена Новикова.

Она добавила, что поливомоечные машины вышли на улицы города с 15 марта: уже очищены Тургеневский и Октябрьский мост, 16 марта, во время дождя, мыли площадь Ленина. Пока работы ведутся на отдельных территориях — работать поливомоечные машины могут только днем из-за риска минусовых температур ночью. С потеплением в МУП обещают начать более масштабные работы.