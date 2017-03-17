София, 17 марта, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Фрегат ВМС Франции La Fayette, ранее вошедший в акваторию Черного моря, движется по направлению к его западной части, передает 17 марта RT.

Rama Фрегат La Fayette

Отмечается, что перемещение военного судна отслеживается силами и средствами обнаружения, которыми располагает Черноморский флот ВМС России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее французский посол в Болгарии Эрик Лебедель сообщил о том, что фрегат La Fayette вошел в акваторию Черного моря и следует в Варну. На борту судна находятся находятся несколько ракет и вертолет Panther.

La Fayette относится к типу судов, которые сконструированы с использованием технологии «Стелс». Благодаря этому фрегаты обладают малой радиолокационной заметностью.

Заход французского фрегата в Черное море зафиксировал и специализированный сайт Bosphorus Observer, отслеживающий передвижение судов в проливе Босфор.