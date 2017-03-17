Таллин, 17 марта, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Среди более чем 90 внутренних и международных рейсов, отмененных финской национальной авиакомпанией Finnair, значится и маршрут по направлению Хельсинки — Таллин — Хельсинки. Об этом ИА REGNUM сегодня, 17 марта, сообщили в пресс-службе авиакомпании, отметив, что отмена рейсов связана с продолжающейся забастовкой летного состава авиакомпании.

wacki56 Самолет

Всего отменены шесть дневных и вечерних рейсов: три из Хельсинки в Таллин (с отправлениями в 13:45, 16:25 и 18:30) и три из Таллина в Хельсинки (вылеты в 14:45, 17:25 и 19:30). Авиакомпания принесла извинения своим клиентам в связи с возникшими неудобствами.

Сообщается, что пассажиры, чьи перелеты были отменены из-за забастовки, могут до 9 апреля обменять билеты на более поздние рейсы. Это уже вторая подряд «пятничная» забастовка в финской авиакомпании Finnair: ранее были отменены шесть рейсов того же маршрута 10 марта. Продлится ли «пятничная забастовка» 24 марта, не уточняется.

Пока руководство авиакомпании Finnair и профсоюз летного состава не могут договориться об условиях нового коллективного договора. В целях минимизации потерь от однодневной забастовки авиакомпания отменила большинство рейсов внутри Финляндии.