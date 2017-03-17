Москва, 17 марта, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) и бывший глава Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов в эфире телеканала «Звезда» рассказал, как вступил в контакт с инопланетянами в 90-х годах.

PeteLinforth Инопланетянин

По его словам, с одной стороны, это мог быть и сон, а с другой — нет, поскольку есть свидетели, «которые видели, что меня нет». Вернувшись в свою квартиру, Илюмжинов лег спать и почувствовал, что окно открыто.

«Балкон. И я должен выйти. Коридор. И я переместился на корабль, тарелка», — сказал глава FIDE. Он поинтересовался у пришельцев, почему они не вступают в контакт с жителями Земли.

«Они говорят: «Вы ещё не готовы, вы же с муравьями не общаетесь, вы ещё на том зачаточном уровне», — сказал Илюмжинов. О случившемся он побеседовал с президентом РФ Борисом Ельциным.

«Мы поговорили. Он говорит: «Ну прилетел, прилетел, иди работай», — заключил чиновник.