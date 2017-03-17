Санкт-Петербург, 17 марта, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга определили дату проведения традиционного весеннего субботника. Он пройдет 22 апреля. В этот день, напомним, в 1870 году родился основатель Советского государства Владимир Ленин.

В. Иванов. В.И.Ленин на субботнике в Кремле

Он участвовал в первом Всероссийском коммунистическом субботнике в Москве в мае 1920 года. В своей статье «Великий почин» Ленин назвал субботники проявлением героизма трудящихся масс, начавших практическое строительство социализма

Как сообщили 17 марта в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, 1 апреля в городе официально стартует весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке городских территорий. Его завершением и станет городской субботник 22 апреля.

«В период весеннего месячника будет проводиться зачистка дорог и тротуаров, снятие зимних загрязнений с газонов, высадка цветов и деревьев. Дорожники вымоют экологически безопасным шампунем более 350 улиц города», — пообещали в Смольном.

В рамках подготовки к празднованию 1 мая и Дня Победы будет высажено почти 400 тыс. штук цветов виолы, пять тысяч деревьев и почти 125 тысяч пестролистных и хвойных кустарников.

Особое внимание в период месячника обещают уделит приведению в порядок памятных мест, мемориалов, воинских и братских захоронений, строительных площадок, а также ликвидации несанкционированных свалок мусора.

Как отмечают в комитете по благоустройству, в этом году уборка Петербурга после зимы стартовала на месяц раньше обычных сроков — 1 марта. В связи с плюсовой температурой, улицы начали мыть водой и моющими средствами. Чтобы полностью очистить город от зимней грязи, каждую улицу необходимо промыть не менее пяти раз.