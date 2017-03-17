Чебоксары, 17 марта, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Чувашии единогласно проголосовали за нового прокурора Василия Пословского. Все голоса на представление генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Чувашской Республики — «за», передаёт корреспондент ИА REGNUM с сессии парламента 17 марта. Напомним, предыдущий прокурор Сергей Легостаев, проработавший в Чувашии менее двух лет, был освобождён от должности указом президента России Владимиром Путиным 9 марта.

Adygproc.ru Василий Пословский

Справка:

Василий Митрофанович Пословский родился в 1961 году в Воронежской области.

Свою трудовую деятельность в органах прокуратуры он начал в 1984 году после окончания Воронежского государственного университета и проходил службу в должностях стажера, помощника прокурора, заместителя прокурора Ленинского района Тульской области.

С 1987 года по 1990 год — прокурор Одоевского района Тульской области.

С 1990 года по 2002 год — прокурор Пролетарского района г.Тулы.

15 мая 2002 года был назначен заместителем прокурора Тульской области, 12 декабря 2011 года — прокурором Республики Адыгея.

Указом президента Российской Федерации 28.12.2015 ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». За период службы в органах прокуратуры Пословский неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора Российской Федерации, награждён нагрудными знаками «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «290 лет прокуратуре России», медалью Руденко. Награждён медалью Русской Православной Церкви «Славы и Чести» I степени.

Государственный советник юстиции 2 класса.

Женат, двое детей.