Ярославль, 17 марта, 2017, 11:43 — ИА Регнум. В Ярославле открыта новая остановка общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат муниципалитета Ярославля Валерий Байло.

Yarget.ru Трамвай в Ярославле

Трамвайная остановка открыта около торгового центра «Альтаир» в Дзержинском районе Ярославля. Теперь там будет останавливаться трамвай № 5. Сама остановка была построена еще в 2015 году, однако из-за бюрократических проволочек открыть ее никак не могули. Проблема была поднята на заседании муниципалитета Ярославля 22 февраля, после чего мэрия пошла навстречу народному избраннику.

«Ранее трамвай не останавливался у этого торгового центра, и люди добирались до него другими видами транспорта. И наш муниципальный транспорт терял пассажиров, и многим жителям Дзержинского района было неудобно. Сам остановочный пункт был построен за счет средств Горэлектротранса — 300 тысяч рублей. Проблема была в том, что не была определана подрядная организация, которая убирает остановочный пункт. А без уборки трамвай не мог останавливаться на остановке — зимой это создавало бы угрозу пассажирам. В декабре 2016 года остановку, наконец, включили в перечень объектов, который убирает по контракту организация «Автотранс», но возникла другая проблема — она не была включена в паспорт маршрута. Но после того, как проблема была поднята на заседании муниципалитета, управление траснпорта и связи пошло навстречу и включило остановочный пункт в паспорт маршрута. С 15 марта остановка заработала и уже пользуется популярностью. Там останавливается трамвай № 5, но есть планы по продлению 7 маршрута», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Валерий Байло.