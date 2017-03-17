Москва, 17 марта, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия») обратил внимание на прозападное лобби в банковской сфере, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«На мой взгляд, сегодня у нас в финансовом банковском секторе существует прозападное лобби», — сказал парламентарий.

«Иначе как объяснить то, что с 2014 года руководство Сбербанка продолжает свою деятельность на территории Украины, фактически финансируя блокаду Крыма, карательные операции в Донбассе, нападения на наши нефтяные вышки в Черном море», — рассуждает депутат.

При этом парламентарий указал на отсутствие крупнейшего банка РФ в Крыму. «С другой стороны, три года в Крыму и Севастополе нет Сбербанка РФ, как и многих других», — указал Белик.

«Приходите в Крым», — призвал он руководство Сбербанка и Германа Грефа.