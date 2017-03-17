Астрахань, 17 марта, 2017, 11:22 — ИА Регнум. В Астраханской области разыгрались военные действия. Но не настоящие, а учебные. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 17 марта, они прошли на полигоне Ашулук в рамках активной фазы бригадного тактического учения с боевой стрельбой под руководством командующего 58-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майора Евгения Никифорова.

Encyclopedia.mil.ru БМП-3

Мотострелковые и танковые подразделения успешно захватили назначенный рубеж, блокировали и уничтожили условного противника.

Первыми в бой вступили самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации. Они нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям противника. Затем подоспели артиллерийские подразделения.

Также по теме: Военнослужащие Северного флота отправились на стрельбы под Астрахань

Комплексы «Бастион» развернуты на побережье Черного моря

В ходе боя подразделения прорвали первые позиции обороны условного противника силами танковой роты. Через образовавшуюся брешь в бой были введены обходящий и рейдовый отряды мотострелковых подразделений. Они расчистили дорогу для основных сил мотострелковых подразделений бригады, что и позволило разгромить условного противника.

В учении было задействовано около 3 тыс. военнослужащих и свыше 700 единиц боевой и специальной военной техники. В бой пошли танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки «Мста».

Также использовались и системы залпового огня «Торнадо-Г», минометы «Сани», вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8 АМТШ, самолеты фронтовой авиации Су-25 и беспилотные летательные аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта командующий войсками Южного военного округа дал старт внезапной проверке боевой готовности ряда соединений и воинских частей. В ней были задействованы подразделения силовиков из Краснодарского и Ставропольского края, Астраханской и Волгоградской областей, Карачаево-Черкесии и Адыгее, а также из военных баз в республиках Армения и Абхазия — около 6 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники.