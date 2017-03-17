Москва, 17 марта, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Госдума рассмотрит поручение комитету по информполитике проверить деятельность «Радио Свобода» и «Голоса Америки» на соответствие законодательству РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, соответствующее поручение предложил нижней палате принять депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

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Он обратил внимание на то, что сенатор-демократ Джин Шахин внесла законопроект о модернизации регистрации иностранных агентов и принуждении к ней.

«Сенатор объясняет внесение законопроекта угрозой, которая существует со стороны телеканала Russia Today, соблазнить американской народ российской пропагандой», — указал Затулин.

«Мы должны быть взаимовежливыми, мы, собственно, так и поступаем. Они применяют закон об иностранных агентах, мы приняли тоже законодательство», — говорит он.

«Предлагаю принять протокольное поручение комитету по информполитике и проверить деятельность таких компаний, как «Радио Свобода» и «Голос Америки», которые имеют русскую службу, на законодательство РФ», — обратился он к коллегам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу парламентария.