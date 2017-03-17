Рыбинск, Ярославская область, 17 марта, 2017, 11:07 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области первая очередь детского технопарка будет готова к 1 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. Финансовую поддержку на создание детских технопарков по итогам конкурса, который был проведен в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2016−2020 годы, получат 17 регионов страны. Из федерального бюджета на эти цели Ярославской области будет выделено более 50 миллионов рублей. Софинансирование из регионального бюджета составит 30 миллионов рублей.

Yarregion.ru Совещание по созданию детских технопарков

Детский технопарка «Кванториум» — так называется новый образовательный региональный проект — будет оснащен высокотехнологичным оборудованием и станет базой для дополнительного образования.

В настоящее время разрабатывается дорожная карта, в соответствии с которой будет идти процесс реализации проекта. В Рыбинске уже подобрано помещение, где разместится «Кванториум», — это здание на улице Крестовой. В ближайшее время здесь приступят к ремонтным работам. Первая очередь «Кванториума» должна быть сдана к началу нового учебного года. Полностью работы планируется завершить в декабре.

«Это будет инновационный тип учреждения дополнительного образования. На базе «Кванториума» будут работать пять квантов: аэро-, нано-, энерджи-, айти‑ и робоквантум. Всего здесь смогут обучаться 800 детей. Благодаря прикладному характеру обучения школьники смогут вникнуть в процессы развития промышленности региона и встроиться впоследствии в актуальную социально-экономическую жизнь», — рассказала директор государственного автономного учреждения области «Центр детско-юношеского технического творчества» Татьяна Талова.

На площадках «Кванториума» школьники смогут проходить обучение по наиболее востребованным программам дополнительного образования и решать реальные задачи, поставленные перед ними промышленными предприятиями.