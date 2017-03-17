Эр-Рияд, 17 марта, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Среди членов ОПЕК имеется твердая готовность продлить действие соглашения по сокращению объемов добычи нефти до конца 2017 года. Как заявил в интервью газете The Wall Street Journal министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех, в мае страны, входящие в картель могут договориться о продлении сделки. По крайней мере, такой настрой существует.

drpepperscott230 Нефть

Отвечая на вопрос о том, могут ли участники соглашения, продолжить его, аль-Фалех заявил, что уже сейчас результаты имеющихся договоренностей он оценивает весьма положительно. Глава ведомства подчеркнул, что в ходе бесед со своими коллегами из ОПЕК и других нефтедобывающих стран он выяснил, что многие из них довольны первыми результатами и уверены, что положительное влияние на рынок из-за сделки может стать еще лучше.

Напомним, что встреча членов ОПЕК намечена на 25 мая текущего года. На ней подписанты соглашения обсудят уже имеющиеся результаты сделки, а также могут принять решение о продлении сделки или, напротив, о ее завершении.

30 ноября в Вене на заседании ОПЕК члены картеля после почти года переговоров и почти безрезультативных встреч приняли решение о сокращении объемов добычи нефти. Они договорились уменьшить производство энергоносителя в общей сложности почти на 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Сделка рассчитана на полгода с возможностью продления ее до конца 2017 года. 10 декабря к сделке ОПЕК присоединились еще 11 других производителей нефти, включая Россию. Они уменьшат свою добычу на 558 тыс. баррелей нефти в сутки, доля РФ — 300 тыс. баррелей в день. В сумме 24 страны сократят добычу черного золота почти на 1,6 млн баррелей в сутки. Такая мера, по их мнению, должна способствовать стабилизации ситуации на рынке после двух лет обвала нефтяных цен.

Ранее ряд нефтедобывающих стран, в том числе не входящих в ОПЕК, выражали заинтересованность в продлении сделки. Например, 16 марта в интервью Bloomberg TV аль-Фалех говорил, что сделка может быть продлена до конца года, если запасы сохранятся выше среднестатистических пятилетних уровней.

«Хотим донести всем, что мы собираемся вернуть отрасль в здоровое положение», — отмечал министр.

Причем глава саудовского энергетического ведомства обращал внимание на то, что даже США, где в последнее время был зафиксирован рост добычи сланцевой нефти и ее запасов, тоже нуждаются в стабильной цене на нефть. Если ранее ОПЕК и Вашингтону не удавалось наладить диалог, то, по словам генсека картеля Мухаммеда Баркиндо, сейчас сторонам удается найти точки соприкосновения. Также Белый дом после недавней встречи президента США Дональда Трампа со вторым наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальмана Аль Саудом заявлял, что Вашингтон и Эр-Рияд договорились вести активные консультации в целях стабилизации предложения и избежания ценовой волатильности на рынке нефти.

Важным фактором продления сделки является выполнение участниками венских договоренностей. Как ранее писало ИА REGNUM, в марте ОПЕК представил свой ежемесячный отчет за февраль, в котором отмечалось, что суммарная добыча нефти членов ОПЕК оставила 31,958 млн баррелей в сутки, что меньше по сравнению с январем на 139,5 тыс. баррелей в день. Причем нефтедобывающие страны, подписавшие соглашение, перевыполняют условия сделки примерно на 10%. Основные сокращения добычи нефти легли на плечи Саудовской Аравии (до 9,797 млн баррелей в сутки, сократился на 68,1 тыс. баррелей в день). Другие члены ОПЕК и не ОПЕК тоже следуют договоренностям.

В то же время увеличение добычи черного золота наблюдается в Нигерии и Иране. В Нигерии на 58 тыс. баррелей в сутки. Однако этой стране изначально были предоставлены специальные квоты, позволяющие нарастить производство. Иран же, следуя своим планам по достижению досанкционного уровня производства, увеличил добычу на 36,1 тыс. баррелей в сутки.