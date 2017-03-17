Барнаул, 17 марта, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Общественные объединения и молодежные движения Алтайского края заявили о проведении в Барнауле 18 марта митинга, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в пресс-центре барнаульской мэрии, в программе запланированы выступления руководителей общественных организаций и творческих коллективов. В качестве участников организаторы заявили 3 тыс. человек.

Светлана Шаповалова Барнаул

О своем участии в этом мероприятии заявили также алтайские единороссы.

«Годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией стала национальным праздником. «Крымская весна» — не просто параграф в учебнике «Новейшей истории». В 2014 году состоялось судьбоносное для Крыма и всей России событие — прошел референдум о вхождении Крыма в Российскую Федерацию, народ Крыма обрел безопасность, которой до сих пор нет у жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Крым занимает свое достойное место среди субъектов Российской Федерации, участвует в федеральных программах, в том числе — партийных проектах партии «Единая Россия». Впервые за много лет там строятся новые дороги, детские сады, школы, спортивные площадки и комплексы, новые санатории и здравницы. Нам важно добиться того, чтобы каждый россиянин имел возможность побывать в Крыму хотя бы раз в жизни», — с такими словами накануне мероприятия выступил секретарь алтайского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко.

Между тем оппозиция, в частности алтайские коммунисты, намерены проигнорировать митинг. «Присоединение Крыма — это, конечно, хорошо, но у нас есть куча других проблем. Митинг — это политическое мероприятие в поддержку политики президента, с которой мы не согласны», — заявили в пресс-службе алтайского отделения КПРФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о вхождении в состав России двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Ежегодно в этот день во всех регионах страны проходят праздничные мероприятия.

Барнаульский митинг начнется 18 марта в 11:00 на площади Свободы.