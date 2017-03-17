Москва, 17 марта, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Восстановление исторической справедливости, воссоединение Крыма с РФ произошло благодаря высоким нравственным целям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявила депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия»).

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

«Символично, что воссоединения Крыма и Севастополя с Россией произошло в год преподобного Сергея Радонежского, собирателя земли русской, а самые важные документы были подписаны в день святителя Луки Крымского 18 марта», — отметила парламентарий.

«Никто не сможет возразить, что восстановление исторической справедливости случалось благодаря высоким нравственным целям, нашей вере, благодаря твердой воле нашего президента и всенародной поддержке россиян», — заявила Поклонская.