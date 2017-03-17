Калуга, 17 марта, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Мать, избившая ребенка в калужской больнице, ранее была признана судом недееспособной. Опекуном и законным представителем ее несовершеннолетних детей является их бабушка. Об этом 17 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

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По ее словам, прокурорской проверкой было установлено, что видеозапись избиения действительно была сделана в одном из медицинских учреждений области. В больницу женщина была госпитализирована с двумя малолетними детьми.

Тем временем претензии прокуратуры коснулись и сотрудников больницы, где находилась семья. По версии проверяющих, работники больницы разместили детей вместе с неадекватной матерью, хотя располагали сведениями о ее недееспособности. Людиновский городской прокурор внес представление об устранении выявленных нарушений главному врачу больницы. В настоящее время дети находятся в лечебном учреждении под присмотром бабушки — их опекуна.

Также выявлено нарушение в работе местного органа опеки, сотрудники которого не провели обследования материально-бытовых условий в месте проживания детей и не собрали сведения об опекуне. В этой связи прокурор внес представление и главе районной администрации.

В отношении бабушки детей прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта 2017 года в интернете появилась видеозапись, на которой видно как женщина бьет малолетнего ребенка. В подписи к ролику значится: «Вот так мать укладывает своего ребенка спать в детском отделении Людиновской больницы».

По данному факту организована доследственная проверка на предмет установления признаков преступлений, предусмотренных статьями 117, 156 УК РФ (истязание, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением).