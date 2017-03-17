Москва, 17 марта, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Ситуация с банком «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь, может разрешится благополучно. Об этом в кулуарах XIX Всероссийской банковской конференции рассказал журналистам первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

«Все успешно продвигается, хорошие шансы на достижение соглашения с кредиторами», — отметил он. Тулин добавил, что не владеет на текущий момент конкретными цифрами, однако в скором времени ожидается официальное сообщение. В целом все идет по плану, добавил он.

Первый зампред ЦБ утвердительно ответил на вопрос о том, уверен ли регулятор в благопролучном разрешении ситуации с банком «Пересвет». «Я думаю — да», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2017 года приказом Банка России функции временной администрации банка «Пересвет» возложены на Агентство по страхованию вкладов сроком на шесть месяцев. С 23 января 2017 года регулятором введен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Пересвет».

К концу месяца в банке сообщили о размещении субординированных облигаций на сумму 125 млрд рублей.21 октября 2016 года решением Банка России в банке «Пересвет» была введена временная администрация. В тот же день начал действовать трех месячный мораторий на выплаты вкладчикам и кредиторам. Напомним, РПЦ является акционером банка с долей 49,7%.

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