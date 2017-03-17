Санкт-Петербург, 17 марта, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу сегодня, 17 марта, сообщили о завершении расследования громкого уголовного дела, в центре которого оказалась реставрация исторического дома Лобанова-Ростовского, расположенного на Вознесенском проспекте, больше известного как «дом со львами».

Lionpalace.ru «Дом со львами»

Именно на крыльце этого здания, согласно литературному сюжету, спасся от катастрофического наводнения 1824 года главный герой поэмы Александра Пушкина «Медный всадник»:

Тогда, на площади Петровой,

Где дом в углу вознесся новый,

Где над возвышенным крыльцом

С подъятой лапой, как живые,

Стоят два льва сторожевые,

На звере мраморном верхом,

Без шляпы, руки сжав крестом,

Сидел недвижный, страшно бледный, Евгений…

Фигурантами уголовного дела стали бывшие генеральный директор занимавшегося реконструкцией и реставрацией зданий ООО «Интарсия» Виктор Смирнов и его первый заместитель Дмитрий Соколов. Они обвиняются в покушении на мошенничество и присвоении чужого имущества. При этом перед судом в Петербурге вскоре предстанет только Соколов, поскольку Смирнов уже два года скрывается за границей — по данным СМИ, в Великобритании. Он объявлен в розыск. В связи с этим уголовное дело в отношении Смирнова будет рассматриваться в заочном порядке.

По версии следствия, в октябре 2009 года Виктор Смирнов заключил контракт на выполнение полного комплекса работ по капитальному ремонту и реставрации дома Лобанова-Ростовского под пятизвездную гостиницу.

«В 2012 году заказчик, в связи с нарушением сроков и требований выполнения работ, расторг контракт с ООО «Интарсия», однако у Смирнова совместно с его первым заместителем Дмитрием Соколовым возник умысел на обогащение в личных целях путем обмана и хищения имущества заказчика», — считает следствие.

Как отмечается в сообщении Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, Смирнов и Соколов путем представления заказчику подложных документов об объемах выполненных работ получили 320 млн рублей, а также пытались мошенническим путем похитить еще около 390 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Соколова и Смирнова направлено в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что Смирнов в интервью изданию «Фонтанка.ру» заявлял, что уголовное дело в отношении него и Соколова якобы инспирировано влиятельными лицами, которые таким образом решили отомстить руководителям «Интарсии» за срыв первоначально оговоренных сроков реконструкции здания. Задержку Смирнов объяснял тем, что в процессе реставрации выяснилось: объем, стоимость и сроки выполнения работ превышают первоначальные оценки.

Напомним, что компания «Интарсия» занималась реставрацией Восточного крыла Главного штаба в Санкт-Петербурге для нужд Государственного Эрмитажа. Затем она оказалась в центре внимания СМИ в связи с уголовным делом о возможных хищениях при ремонте этого здания на Дворцовой площади.

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Особняк Лобанова-Ростовского, известный как «Дом со львами», построен в 1817—1820 годах по проекту Огюста Монферрана вблизи главного творения архитектора — Исаакиевского собора. Фасады здания вместе с Исаакием образуют единую композиционную систему. В 1827 году дом Лобанова-Ростовского был передан в ведение Военного министерства, располагавшегося в здании вплоть до 1917 года. В советское время в здании находилось общежитие, школа и проектный институт. После завершения масштабных восстановительных работ в здании появился отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg.