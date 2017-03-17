Абакан, 17 марта, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В Хакасии строители жилья для погорельцев объявили о голодовке из-за долгов по зарплате.

marinamarusya13 Пустая тарелка

ИА REGNUM удалось связаться с организатором акции протеста — одним их строителей Евгением Салтынюком. Он сообщил, что строители намерены разбить палатки около здания республиканского правительства.

«Мы отправили документы президенту РФ Владимиру Путину, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, всем властям в Республике Хакасия о том, что мы 27 марта выходим на голодовку в связи с тем, что в 2015 году мы отработали на стройке домов для погорельцев, но зарплату нам до сих пор не выплатили», — сказал Салтынюк. По его словам, выплачивали лишь авансы.

Евгений Салтынюк отметил, что «уже сейчас в голодовке намерены принять участие около 10 человек», которым должны около 700 тысяч рублей.

«Мы обращались везде, где только можно. Даже выиграли суд, однако денег до сих пор нет. Расчет с рабочими должны были контролировать власти региона, так как в подрядчики выбрали тех, кому они доверяют», — подытожил Салтынюк.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Хакасии ИА REGNUM подтвердили, что Евгений Салтынюк уведомил их о голодовке: «Он поставил нас в известность, что соответствующее обращение направлено президенту РФ».

Помощник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии Татьяна Зырянова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM также сообщила, что Евгений Салтынюк уведомил Минстрой о предстоящей голодовке.

«Хочу еще раз отметить, что правительство Хакасии в полном объеме рассчиталось с генеральными подрядчиками за построенные дома и выполненные работы. У генподрядчиков были субподрядные организации и так далее. Заключение трудовых договоров и расчет непосредственно с рабочими — это внутреннее дело каждой организации», — отметила Татьяна Зырянова.

«Мы получили уведомление о том, что двое работников собираются устроить голодовку. Причем они выиграли суд, у них на руках есть судебные решения, согласно которым судебный пристав должен взыскать в их пользу необходимую сумму. В Минстрое с этими физическими лицами пройдет встреча. Но поймите, что мы не имеем права оказывать давление на бизнес. Мы предоставим свою площадку, можем присутствовать при разговоре работодателя и его работников, будем стараться убеждать рассчитаться. В общем, Минстрой будет предпринимать меры для урегулирования ситуации исключительно в правовом поле», — подытожила собеседница ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2015 года несколько десятков населенных пунктов Хакасии серьезно пострадали от пожаров. Без жилья остались 6,5 тыс. человек, 32 человека погибли, за медицинской помощью обратились около 1,5 тыс. пострадавших. Значительные потери понесло сельское хозяйство.

После пожаров в регионе началось масштабное строительство, проходившее не без проблем. Дома возводились в рекордно быстрые сроки, будущие жильцы и проверяющие органы то и дело находили в них недостатки. Однако стройка продолжалась, недостатки, по заявлениям республиканских властей, устранялись. В результате для погорельцев возвели более 1,2 тыс. домов. Чтобы проконтролировать строительство, в Хакасию в июне и в сентябре 2015 года приезжал президент РФ Владимир Путин.