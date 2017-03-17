Москва, 17 марта, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своей манере извинился за свои слова о расстреле депутатов — «это была фигура речи», передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«В среду я выступал, видимо неправильно некоторые товарищи поняли последнюю фразу насчет мер наказания расстрела и повешения. Я говорил о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции. Это к ним мое обращение», — заявил Жириновский на заседании Госдумы.

«Кое это имеет отношение к депутатскому корпусу, да вас многих даже в лицо не знаю», — указал парламентарий.

«К вам это никакого отношения не имеет», — утверждает он.

«Вы вспомните в театре артист со сцены обращается с гневными словами — это что, обращение к зрителям, сидящим в зале? Это к власти, к законам, ситуации в стране», — отметил депутат Госдумы.

«Давайте не мешать выступать. Я никогда себе не позволю какие-то особые высказывания даже в отношении действительно преступного мира, а депутатский корпус не имеет отношения, это фигура речи, я к стране обращаюсь», — заявил Жириновский. «Когда я здесь говорю, думаю о том, чтобы нас услышали миллионы!» — подчеркнул он.

«Давайте будет взаимовежливы», — заявил Жириновский.

Накануне в ходе заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание парламентариев на ситуацию с выборами в Рузе. «Семь человек подкупили, запугали, заставили уйти из списка и сняли с выборов. Кто командует? Молочный бандит. Отсидел в тюрьме — вернулся, снова он молочная мафия. Бандиты и воры в Московской области, и депутаты от нее некоторые тоже коррумпированы и вас подкупили… В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи», — заявил Жириновский с парламентской трибуны.