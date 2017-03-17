Москва, 17 марта, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Аналитики «Яндекса» к Всемирному дню сна (17 марта) проанализировали поисковые запросы граждан РФ о толковании сновидений. Выяснилось, что жители одних регионов чаще, чем жители других, видят во сне определенные символы.

Сальвадор Дали. Сон. 1936

Так, жители Ингушетии чаще ищут толкование снов, в которых увидели предметы, растения или животных белого цвета, например, лошадей. Тигров чаще видят жители Дальнего Востока, а медведей — жители Чукотки, Якутии и Магаданской области.

В Крыму чаще, чем в других российских регионах, жителям снятся море, волны и дельфины. На сны влияют и страхи, например, жителям Чукотки и Сахалина чаще снятся цунами, Дальнего Востока и Юга России — землетрясения, а Ненецкого АО — наводнения.

Жителям Московского региона часто снится метро и электрички, а также святая Матрона. Священники, иконы и святые приходят во сне чаще к жителям Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей.

В целом толкование снов больше популярно у женщин, чем у мужчин, — они ищут сонники в десять раз чаще.

Аналитики также отметили единственного конкретного человека, которого видят во сне — это президент РФ Владимир Путин. Причем чаще всего он снится жителям Чечни.