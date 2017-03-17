Великий Новгород, 17 марта, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Программа переселения граждан из ветхого жилья в Новгородской области выполнена на 90%. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании правительства Новгородской области заявила руководитель департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Ирина Николаева.

condesign Ветхое жилье

По её словам, с 2013 года в регионе переселено 2640 человек из 1332 квартир (это 47 тыс. кв метров), для переселения граждан построено 82 многоквартирных благоустроенных дома.

До сентября 2017 года в области необходимо переселить ещё 330 человек из 176 жилых помещений в Боровичах, Хвойной, Старой Руссе, Чудово, Шимске. Самые проблемные объекты — в Чудово и Старой Руссе, где районным администрациям пришлось расторгнуть контракты с недобросовестными подрядчиками, но новоселье для переселенцев в обоих райцентрах запланировано во втором квартале 2017 года.

Ирина Николаева заявила, что уже после 1 января 2012 года в Новгородской области были признаны аварийными ещё 179 домов, в которых проживают 2388 человек.

Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что вопросы, связанные с аварийным жильём, образовавшимся после 2012 года, сейчас обсуждаются на федеральном уровне. В рабочую группу по подготовке заседания Госсовета на эту тему вошла вице-губернатор Новгородской области Валентина Захаркина.