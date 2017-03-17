Москва, 17 марта, 2017, 10:17 — ИА Регнум. После трех дней восстановления котировки Brent попытались развить восходящий импульс, но встретили сопротивление по мере движения к отметке 53 долл./баррель и откатились, отметил региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

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«В целом недавний отскок цен от минимумов выглядит довольно робким и обусловлен скорее временными, нежели фундаментальными факторами. По-прежнему представляет угрозу для актива ситуация в сланцевой индустрии Штатов. «Тревожные звоночки» все чаще поступают и со стороны ОПЕК. А накануне стали известны предварительные данные, согласно которым страны не-ОПЕК в феврале снизили процент выполнения договоренностей о сокращении добычи до 43% от январских 49%», — пояснил Салас.

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По его мнению, «сейчас сырьевой сегмент ждет сигналов о возможном продлении сделки в формате ОПЕК+ и надеется на снижение запасов черного золота в США с рекордных значений. Недавно саудиты намекнули, что не пойдут на пролонгацию пакта, которая сыграет на руку сланцевым производителям Штатов».

«В свете этого напряженного противостояния в кратко‑ и среднесрочной перспективе вряд ли можно будет увидеть формирование плацдарма для внушительного удорожания Brent», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 марта, баррель Brent стоит $51,75 (+0,15%). Цена скорректировалась почти на 50% от роста с $50,25 до $52,65. В случае невозврата выше $52,65, давление на покупателей усилится. При падении цены ниже $51,17, покупатели вновь потеряют контроль над ситуацией. По итогам дня ожидается восстановление цены до уровня $52,40.